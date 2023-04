Qué hay para hacer este domingo en Tucumán

Hoy y mañana a las 20 y el martes a las 18, en el Espacio Incaa de la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), se proyectará el filme argentino “Las fiestas”, del director Ignacio Rogers, y con las actuaciones de Cecilia Roth, Dolores Fonzi, Daniel Hendler y Ezequiel Díaz. Los tres últimos interpretan a tres hermanos que aceptan a regañadientes ir a pasar la Navidad al campo junto con su madre; un poco por la culpa que les da negarse cuando acaba de salir del hospital después de un infarto, otro poco porque no les viene mal escapar de sus frustraciones, y algo pensando en la herencia que recibirán en un futuro ya no tan lejano. Entre comidas, paseos, fiestas de pueblo, códigos compartidos, cosas dichas a medias y discusiones a gritos, las tensiones irán subiendo. Pero, con todo, quizás los hermanos estén allí porque, aunque no puedan reconocerlo, también quieren estar juntos.