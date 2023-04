Masso propuso "un plan habitacional para devolverles la dignidad a 51.000 tucumanos"

Por último, pidió "no bajar los brazos y continuar esta carrera al 14 de mayo. A Tucumán lo vamos a sacar adelante de la mano del trabajo genuino y de una educación de calidad. Por eso vamos a seguir recorriendo la provincia, el interior y la capital. Creemos que no hay mejor encuesta que lo que dice la gente, porque en los números se puede decir muchas cosas. Todo se compra en Tucumán y en Argentina, pero lo que no se compra es el afecto y eso lo percibimos de los niños, de los jóvenes, de los adultos y de nuestros abuelos que valoran nuestro trabajo y compromiso los 365 días del año".