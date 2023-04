Zielinski, antes de asumir en Independiente: "Mis equipos siempre fueron protagonistas"

"Trato de jugar de local y visitante de la misma forma. Mis equipos fueron protagonistas siempre. Me adapto a los jugadores que hay. A veces se presiona alto, a veces no, a veces hay que defender más que en otras ocasiones”, señaló el ex entrenador de Atlético Tucumán y agregó: "Me parece que tiene un buen plantel, lo podemos mejorar. Hay mucho ámbito para una mejoría. Espero incorporarme y conocer el club. Por ahí no está a la altura de Boca o River, pero podemos pelear una copa internacional".