Masterchef: un participante insultó a su abuela y llamó la atención de todos

El participante explicó que tiene una relación muy irónica con su abuela y que suelen hablarse de esa manera cuando se saludan. Pero el sorpresivo vínculo no terminó ahí. Al escuchar y ver a su abuela Aquiles comenzó a llorar. “Yo no lloro. No por una cuestión de masculinidad sino porque no me sale. Pero hace mucho que no la veo y ahora va a cumplir 80 vamos a ver si podemos estar. Me llevo muy bien con ella y tenemos una relación muy irónica, muy sarcástica”, dijo el participante para explicar sus lágrimas.