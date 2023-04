Elecciones 2023: el acople de Gerónimo Vargas Aignasse apoyó a la fórmula Jaldo-Manzur

“Gerónimo nunca bajó los brazos -dijo Manzur-. Muchos pensaron que no tenía nada porque no tenía un cargo, pero él tenía a su gente, a la militancia y a toda esta estructura que hoy está aquí. A mí me tocaron momentos difíciles, y en esos momentos complicados Gerónimo Vargas Aignasse estuvo a la par mía por eso hoy quiero darle este reconocimiento”, agregó.