Integración escolar: taller gratuito sobre Proyecto Pedagógico Individual

Según se explicó, el Proyecto Pedagógico Individual debe ser individual, según las necesidades de cada alumno; su objetivo es garantizar la inclusión y el recorrido escolar del alumno; se deben plasmar en él las diferentes estrategias y recursos que se llevarán a cabo y en él deben intervenir escuela y equipo de apoyo. El PPI debe diseñarse a partir de las fortalezas del alumno/a con discapacidad, destacando lo que sabe y no partiendo de lo que todavía no puede. El PPI no es una descripción de los “déficits” ni un instrumento para suprimir contenidos. Es importante poder ubicar las fortalezas, ya que será desde ahí que plantearemos las estrategias de trabajo. En el taller se analizarán estrategias de enseñanza -asentar cuáles son los recursos y materiales a utilizar, los modos y tiempos de aprendizaje, el particular modo de aprender, la ubicación en el aula, cómo dar las consignas, cómo adaptar actividades y todas aquellas herramientas que se consideren de importancia para la inclusión del alumno/a en la clase- y estrategias de evaluación, así como el estudio del área socio-conductual, es decir cómo el/la estudiante se relaciona con sus pares, con adultos, docentes y directivos, cómo maneja sus emociones y frustraciones. Una vez descripto, asentar cuáles serán las estrategias.