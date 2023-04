Básquet: Talleres, en quinta marcha hacia los playoffs

Entre la paridad que muestra la División NOA de la Liga Federal Talleres se destaca como claro protagonista: el triunfo sobre Ciclista Olímpico en “La Leonera” estiró a 10 su racha de triunfos consecutivos, con lo que ya suma 27 puntos (le lleva cuatro a Belgrano, su escolta) y se encamina a ser el mejor de la fase regular en su zona. “Siempre apuntamos a lo más alto. Por el momento tenemos objetivos cortos y uno de ellos es clasificarnos primeros en nuestra división. Vamos partido a partido, pero sin dejar de soñar en cosas grandes, como el ascenso. Creo que tenemos material para lograrlo”, reflexionó Jerónimo Solórzano (foto), uno de los jugadores más regulares del líder.

“Me parece que la Liga Federal está recuperando el nivel que fue perdiendo año tras año. Eso me pone contento porque es la competencia donde empecé mi carrera. Sin embargo, cambiaría algunas cosas, como ser el cupo de mayores, para hacerla aún más competitiva”, añadió Solórzano, en referencia al límite de cuatro jugadores mayores que pueden utilizar los equipos. En su opinión, el mínimo debería ser de siete.

Por su parte, el entrenador Hugo Angelicola destacó el esfuerzo de sus jugadores. “El equipo está bastante afianzado. Si bien yo estoy hace ocho meses, ellos vienen haciendo un gran trabajo desde hace varios años. Son muy competitivos y serios, así que estoy muy feliz de estar en este club. El grupo está muy consolidado porque se conocen desde hace mucho y se llevan bien. Pudimos sumar jugadores que se adecuaron perfectamente al sistema. Ahora estamos enfocados en la parte defensiva”, comentó el experimentado entrenador.

Ciertamente, Talleres es no sólo el líder, sino también el que menos puntos en contra recibió no sólo en su divisional, sino en todo el torneo. No es casualidad que hayan perdido apenas un partido. Y en eso también tiene que ver, afirma Angelicola, que todos se sienten importantes para el equipo. “Todos saben que algunos jugarán más que otros dependiendo de cómo estén, pero que a todos les tocará entrar en algún momento -explicó-. Confío mucho en todos, en especial en los mayores. También es importante contar con un presidente como Rubén Solórzano, que entiende mucho de todo esto”.

Esta noche, desde las 22, Talleres visitará a Avellaneda Central, buscando acercarse a la clasificación en primer lugar que le aseguraría la condición de local para lo play-offs, lo que no es un premio menor. “Estamos apostando fuerte a lo físico y al desarrollo de los más jóvenes. Es el camino que nos propusimos. El torneo es muy parejo y a medida que van pasando los juegos se va poniendo más difícil. Los equipos ya nos estamos conociendo y hay algunos que se van a reforzar con jugadores que terminaron su paso por la Liga Argentina. Eso lo va a hacer aún más competitivo”. (Producción periodística: Carlos Oardi)