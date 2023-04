Cartas de lectores: dengue

El mosquito Aedes aegypti, responsable de las muertes por dengue, tiene un gran enemigo capaz de exterminarlo. Lamentablemente ese enemigo carece de una cuestión personal que, si se replantea, puede retomar la tranquilidad que la sociedad necesita hoy para preservar la vida. El enemigo y el exterminador del mosquito es Usted, son las personas, es la sociedad misma que debe tomar conciencia y avanzar con determinación ante terrible alarma sanitaria que padecemos. ¿Sabemos dónde se reproduce y cómo, pero no somos capaces de limpiar? ¿Sacamos el agua acumulada en las chatarras, sacamos el agua acumulada de canaletas y techos, recipientes y macetas? Es limpiar, simplemente limpiar y no lo hacemos; con mucha probabilidad el mosquito que infecta nace y muere en la casa del infectado; sin embargo al parecer no lo queremos combatir por la simple negación de ocuparnos de la limpieza del hogar.