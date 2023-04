Boca: Almirón sabe que no puede fallar

Sabe que está ante el desafío más grande de su carrera y que prácticamente no tiene margen de error. Jorge Almirón asumió como nuevo entrenador del “xeneixe” y mañana ya tendrá su primera prueba cuando visita a San Lorenzo, en el clásico de la undécima fecha del torneo de la Liga Profesional. “Vine al club más grande de la Argentina. Hoy estoy en un gran momento y me siento preparado para esto. Yo sabía que iba a llegar a Boca en algún momento, era un deseo personal muy fuerte. Hace dos años me saqué una foto acá cerca, ahora como entrenador la voy a subir para mostrar lo que me representa estar acá”, dijo el ex DT de Lanús, San Lorenzo, Independiente, Atlético Nacional de Medellín y Elche.