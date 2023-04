Ceferin: “lo de Martínez fue repugnante”

Sin dudas, una de las escenas más icónicas que dejó la coronación argentina en el Mundial de Qatar fue el particular gesto de Emiliano Martínez al recibir el Guante de Oro, emulando su propio festejo con la Copa América 2021. Desbordado por la alegría del momento, “Dibu” se animó a romper el protocolo y hacer frente a lo que, según contó después, fue un desafío que le impusieron sus compañeros antes de subir a recibir el premio.

A muchos la broma no les hizo ninguna gracia. Uno de ellos fue Aleksander Ceferin, quien esta semana fue reelegido presidente de la UEFA. “Fue una cosa repugnante. Eso no se hace. ¡Ganaste la Copa del Mundo! Demuestra algo de grandeza, demuestra que no eres un primitivo. Puedes ser un arquero perfecto, pero si no eres buena persona...”, criticó el esloveno, pese a que el arquero marplatense había reconocido que no estuvo bien lo que hizo.

A Ceferin tampoco le gustó el estilo provocador de “Dibu” en la definición por penales y sus burlas hacia Kylian Mbappé durante los festejos en Argentina. “Si ves cómo reaccionó durante los penales... No puedo entender que se burle de él, lo de la marioneta y cosas así. Eso no es deportividad, fue primitivo y no me gustó”, expresó.

También criticó a Lionel Messi por no ponerle límites a su compañero: “debería haberle dicho algo. Que dejara de hacer eso, que mostrara algo de respeto. Al final, él juega todo el año con Kylian”.