Masso consideró que en Tucumán es "lujo tener trabajo, un plato de comida y una vivienda digna”

Por otra parte, el legislador de Libres del Sur dijo: "También hemos venido a darle un mensaje de esperanza a los vecinos y vecinas de que se puede vivir en un Tucumán distinto. Un Tucumán donde no sea un lujo tener trabajo, un plato de comida, un baño, acceso al agua, a las cloacas o tener una vivienda digna. Nosotros tenemos un programa de gobierno, con propuestas concretas para que el cumplimiento de todos los derechos que están consagrados en la Constitución sean una realidad y no un lujo. Utilizando al Estado con políticas que lleguen a la gente podemos devolverle la esperanza a tantos tucumanos que no la pasan bien".