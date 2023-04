El presidente de la UEFA destrozó a Messi y Dibu Martínez con sus críticas

Ceferin se refirió a las cargadas del Dibu hacia Mbappé en los festejos del título: "Si ves cómo reaccionó durante los penales... No puedo entender que se burle de él, lo de la marioneta y cosas así. Eso no es deportividad, fue primitivo y no me gustó". Por esto, hubo reclamo para Lionel Messi: "Debería haberle dicho algo. Que dejara de hacer eso, que mostrara algo de respeto. Al final, él juega todo el año con Kylian".