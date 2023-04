En medio de los rumores por una posible vuelta, los hinchas del Barcelona corearon a Messi

“De manera más general, en el PSG se cuestiona la inversión del jugador. Por no hablar de que separarse de él reduciría la nómina, lo que no es para nada un detalle para el PSG. Si Doha no patea el tablero decidiendo priorizar la prórroga de Lionel Messi, el futuro del argentino no se escribirá en París. Y aún en esa hipótesis que muchos no quieren imaginar en el club, no es seguro que el argentino diga que sí”, profundizó Hawkins. Además, afirmó que había un acuerdo “con respecto al salario del jugador” después de la conquista mundialista en Qatar, pero nunca se concretó la firma en su regreso a París y “los lazos entre las dos partes se han vuelto tensos” por la diferencia.