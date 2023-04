Argentina perdió otro juicio y deberá pagar millones a bonistas por falsear datos del PBI

Pero esto no es todo, porque hay otra demanda idéntica en Nueva York, presentada por el fondo Aurelius, pero el juicio todavía no comenzó. A fin de año debería iniciarse en la Corte de Distrito Sur de Nueva York, cuya jueza es Loretta Preska, la misma que falló en contra del Estado argentino la semana pasada por la expropiación del 51% de las acciones de YPF. Ese pleito podría costar otros U$S 415 millones más intereses.