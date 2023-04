Qué hay para ver en CCCGO y en las plataformas de streaming

En la Alemania del siglo XIX, un joven aparece abandonado en medio de la calle. No lleva ningún tipo de documentación, solo una carta dirigida a las autoridades locales. Pero eso no es lo más sorprendente: el muchacho no sabe hablar ni relacionarse con humanos, es incapaz de andar y su comportamiento parece el de un animal. El motivo es que ha crecido toda su vida encerrado en una cueva. La aparición del joven, al que llaman Kaspar (Bruno S.), despertará el interés tanto de curiosos como de los científicos más respetados del país, convirtiéndose primero en un fenómeno de circo para después pasar a ser una de las investigaciones científicas del siglo.