El hermano de Mirko Saric hizo un desgarrador posteo y develó cuál fue la gran preocupación del jugador

Sin embargo, reveló que el análisis “dio negativo”. “Un día me llama con voz de ultratumba y me dice: ‘Mamá, venite urgente para casa’’. Cuando llego me muestra los resultados y me dice: ‘Tenías razón mamá!’. Lloraba a más no poder. Te juro que en mi vida quise tener la razón. Ojalá hubiera sido de él porque si ese hijo hubiera sido suyo, no se hubiera matado”.