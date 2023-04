Cartas de lectores II: Autismo

En el día de la concientización sobre el autismo, les transcribo, una carta que escribió mi hija Victoria, de 11 años de edad, para su hermana Sofía, de 7 años, que tiene TEA: “Todos tenemos una historia para contar, pero, no todos sabemos cómo contarla. ¡Antes de juzgar a alguien fíjate que seas perfecto! Recuerda: todos tenemos una manera de criar, un camino elegir, y capaz que no todos son tan malcriados; tal vez hay algo más que no te hayan contado. El color azul, tan bello como el cielo; eres como el mar, a veces sereno, otras inquieto. Yo por investigar me desvelo, pero por experiencia, ya sé que nunca lo sabré. Sólo es un nuevo mundo, el que algún día entenderé. ¿Será discapacidad? ¿Será sabiduría? Sólo sé que que yo soy el tren y tú eres la vida. Esta es mi manera de expresar, a través de la poesía. No sé cuál es tu creencia, yo creo en Dios, Jesús, es con Él con quien hablo. Sé que lo mío no es grave, que yo no soy la responsable. Espero que Él me escuche y nos ayude, para que el mundo nos incluya. (Victoria de Carmen Arias, para su hermana Sofía).