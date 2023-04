Recomendaciones de libros

En Cuando te vi caer, la guerra de Malvinas es el río de fondo, la corriente profunda e invisible que corroe la superficie de la realidad. Lautaro es un joven que ha quedado sin padre y que convive con su madre, sus abuelos y con un padre no biológico, el novio de su madre. Ese hecho simple condiciona la estructura y la mirada de los hechos. Cuando te vi caer no sería la misma novela si estuviera narrada por la madre de Lautaro o por el abuelo. Parte del logro formal y material de Cuando te vi caer tiene que ver con la elección del narrador y el punto de vista. El que narra es Lautaro y es el que cuenta cuánta admiración siente por Francisco, el ex combatiente, el héroe de la guerra y de su vida.