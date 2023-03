Persiste la brecha de género en la remuneración del trabajo asalariado

En los últimos cinco años, la estructura por sexo se mantiene estable para el total de los puestos de trabajo (asalariados registrados, asalariados no registrados y no asalariados): 43% para mujeres y 57% para varones. Los resultados cambian cuando se analizan los datos por categoría. La participación de las mujeres en los puestos de trabajo aumentó entre los asalariados registrados y no asalariados, y disminuyó entre los asalariados no registrados. Esto se desprende de un informe difundido hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sobre “Remuneración al trabajo asalariado, ingreso mixto e insumo de mano de obra, por sexo y tramos de edad”.