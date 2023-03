Masterchef: por qué se avergonzó Germán Martitegui en el último desafío del programa

"¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos", observó Martitegui que, ruborizado, se llevaba las manos a la cara en gesto de incredulidad. Luego Silvia contó que su sueño no había sido una pesadilla, sino que, mientras dormía, sentía que el jurado la llamaba: "era la voz clarita de él que me girtó 'Silvana', yo me incorporé, me levanté de la cama y fui a la pieza de mis hijos para ver si eran ellos. Y no, fue Martitegui quien me llamó".