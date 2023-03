A pesar de la habilitación para emitir licencias, la Municipalidad insiste con avanzar con una denuncia penal

“Entre las faltas más graves, no se tomaba el examen práctico a los motociclistas y el examen teórico no contaba con la rigurosidad mínima requerida. Luego de un primer informe que registró las falencias, se constató en una segunda auditoría que las mismas no habían sido reparadas y por eso se determinó su suspensión”, se indicó desde la repartición federal.