El “carnet provisorio” no será válido para las rutas nacionales, según Seguridad Vial

Infracciones

Martínez Carignano aseguró a LG PLAY que detectaron más de media docena de irregularidades en el CEL de la capital tucumana. Aseguró que para los motovehículos no se toman exámenes prácticos, que no cuenta con una pista adecuada y que tampoco está demarcado para realizar las maniobras correspondientes. Dijo que los exámenes teóricos no cuentan con la rigurosidad mínima requerida dado que no se toman la cantidad de preguntas necesarias. Afirmó que no se cumple con el requisito de poder desarrollar todo el trámite en un plazo máximo de cinco horas ininterrumpidas. A su vez, sobre las licencias para autos, señaló que detectaron que no se tomaba exámenes a mayores de 65 años y que a los demás conductores los evaluaban únicamente por su maniobra de estacionamiento.