Suspensión de emisión del carnet: “huele a operación para perjudicar la gestión municipal”

Según la ANSV, en el CEL de San Miguel de Tucumán se detectaron irregularidades como que no se toman exámenes prácticos a los motociclistas, que no hay una pista adecuada ni señalizada para hacer las pruebas prácticas, que los exámenes teóricos no tienen la rigurosidad requerida y que a los conductores de autos sólo se los evalúa en la práctica por la maniobra de estacionamiento, entre otros. Romero rechazó todo eso: “nos están pidiendo cosas que no le piden a nadie, por eso digo que esto es una maniobra netamente política que perjudica a unos 2.800 ciudadanos”.