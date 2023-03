Giovani Lo Celso contó cómo se enteró que no iba al Mundial Qatar 2022: “lo único que hacía era llorar”

¿Cómo se enteró Giovani Lo Celso que no iría al Mundial de Qatar 2022?

“Cuando me enteré de que la lesión me iba a impedir jugar el Mundial, estuve tres o cuatro días en los que lo único que hacía era llorar en el baño. Pero bueno, la vida te da y te quita, después me dio el nacimiento de mi hija”, recordó Lo Celso, en diálogo con TyC Sports, sobre ese momento.