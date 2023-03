El editorial de Federico van Mameren: la gran deuda de Tucumán con el turismo

"Hoy la felicidad está en Santiago del Estero. Y la felicidad no es un solo un acto, sino la sumatoria de muchos pequeños momentos. Algo parecido pasa con la calidad, que no es un hecho especifico, sino pequeñas cosas las que van aportando y le van dando calidad a un producto. Y un estadio no es una obra sino un conjunto de pequeñas obritas que hacen a la alegría, a la transformación de una gran industria como es el turismo y de la economía de una provincia. Porque el turismo no es un visitante feliz, es un gran impacto económico en la vida de una provincia. Y así lo entendieron Dubái, Qatar, España, Salta, Jujuy y Santiago del Estero, desarrollando una política donde el turismo es trascendental", planteó.