Referentes del radicalismo, del PRO y liberalismo tucumano se interesaron por la propuesta de Rossana Chahla

Del encuentro participaron el ex intendente de San Miguel de Tucumán, Rafael Bulacio; el ex presidente de la Sociedad Rural, Manuel Avellaneda; el ex presidente de la FET, el radical Raúl Robin; y el ex presidente de la Fundación del Tucumán, José Manuel García González. También estuvieron presentes el Dr. José Delevaux, Dr. Rodolfo Terán, Dr. Martín Méndez Uriburu, Ing. Luis Salado Navarro, Dr. Abraham Campero, Dr. Ramón García Zavalía y CPN Antonio Benito.