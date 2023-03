Una obra de arte santiagueña que tiene como objetivo llegar a Messi

"La idea es que se lo lleve Messi, pero está complicado. Hay muchos controles y los policías no escuchan mi pedido. Yo solo quiero que esto le llegue a Messi, me ofrecieron comprarlo, pero no hay plata que pague el honor que sería para mí que se lo lleve Lionel", dice Santiago autor de un cuadro con la figura del capitán de Argentina. El trabajo con aerografía y aerosoles le llevo cinco días y lo realizó apenas Argentina obtuvo el título en Qatar. “Lo hice con la idea de entregárselo, íbamos a viajar a Buenos Aires o dónde sea, pero cuando nos enteramos que se jugaba aquí fue mucho mejor”, dice “Santi” que sube todos sus trabajos a su cuenta de Instagram @santiart98.