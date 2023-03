Quién es realmente Marcos Ginocchio, el salteño de perfil bajo que ganó Gran Hermano

Qué dijo Marcos Gianocchio en su presentación en Gran Hermano

“Hola, soy Marcos Ginocchio, de Salta capital, tengo 22 años. Me gusta mucho hacer bromas, pasarla bien. Lo tomo todo como un desafío. Pienso que yo vivo para mí, no vivo para los demás, no me interesa lo que los demás piensen de mí. Yo soy natural, y de alguna forma eso muestra confianza en mi mismo. Todos en algún momento nos vamos a morir y siento que el peor error que nos puede pasar es llegar a viejo y darnos cuenta que por cosas que vos pensás, o que la gente pensaba de vos, te pediste muchas cosas. Cuando voy a un boliche por ahí me descontrolo un poco, porque me desinhibo mucho. Pierdo mucho la paciencia con la gente que trata mal a los demás, empiezo a tratarlos de la misma manera o peor, es como un defecto que tengo: cuando me enojo, me enojo mucho’”, reveló. Cinco meses después ganó Gran Hermano.