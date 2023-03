Con apuestas al romance, la comedia y la fantasía se renueva la grilla de Paramount+

(YA DISPONIBLE) Serie sobre el tempestuoso matrimonio formado por George Jones (Michael Shannon) y Tammy Wynette (Jessica Chastain), ambos músicos del género country & western. La serie está basada en el libro “The Three of Us: Growing Up with Tammy and George”, escrito por la hija de la pareja, Georgette Jones. Por su papel en esta serie, la protagonista Jessica Chastain, obtuvo recientemente el premio SAG -que otorga el Sindicato de Actores- a la mejor actriz.