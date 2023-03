La compra de Silicon Valley Bank lleva algo de calma a los mercados

Diecisiete antiguas sucursales de SVB abrieron hoy como sucursales de First Citizens. Esta entidad adquiere unos U$S 72.000 millones en activos de SVB, con un descuento de U$S 16.500 millones y el coste estimado del colapso de SVB para el fondo de garantía de depósitos de la FDIC es de unos U$S 20.000 millones, según la FDIC.