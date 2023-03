Motores: Mercado se tomó revancha en San Luis

Aunque no ganó ayer la segunda carrera del fin de semana, su actuación en la primera -disputada el sábado- fue suficiente para proporcionarle la victoria a José María Mercado en la fecha inicial del Enduro Classics Series. En ese torneo Mercado defiende el título obtenido el año pasado. En Potrero de los Funes (San Luis), el tucumano -oriundo de Juan Bautista Alberdi- corría por primera vez. La prueba se denominó “Desafío del Indio”.

“Largamos en un circuito totalmente virgen para todos y yo abría pista en la carrera del sábado. Fue bastante difícil porque no tenía referencias, pero pude lograr la diferencia de un minuto. Ayer me adelanté en la vuelta uno, pero en la siguiente me topé con 20 motos que se habían rezagado y en la tercera sufrí más retrasos por el mismo motivo”, describió el piloto oficial de KTM. Tal como había sucedido en la primera fecha del Campeonato Argentino, en Jujuy, Mercado estableció un mano a mano con el cordobés Luciano Robledo. Esta vez la victoria fue para el tucumano, gracias al mejor tiempo obtenido en el acumulado. Y eso que Robledo logró recortarle varios segundos al tucumano en la segunda carrera, pero no le fue suficiente. Maximiliano Sartori, de Misiones, quedó tercero.

En cuanto a los otros tucumanos, ganaron en Padre e Hijo A, Damián y Mateo Zavadivker y Gastón Leavy en Master B. Makeo Barrionuevo fue tercero en Master B; Lucio Bartolucci, cuarto en Senior B y séptimo quedó Alexis Solórzano en Master A.