Putin y una retórica nuclear “peligrosa e irresponsable”

Putin anunció la medida el sábado y la comparó con el despliegue de armas estadounidenses en Europa, al tiempo que insistió en que Rusia no violaría sus promesas de no proliferación nuclear. Aunque no es inesperada, es una de las señales nucleares más pronunciadas de Rusia desde el comienzo de su invasión de Ucrania hace 13 meses, y Kiev pidió una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en respuesta.