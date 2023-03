Juan Grabois: "De ninguna manera vamos a acompañar una candidatura de Massa"

"Sabía que Macri no iba a ser candidato, no me sorprende. Es inviable electoralmente después del gobierno que hizo. Va a ayudar al frente de Juntos por el Cambio a ordenar su interna. Sería bueno para el Frente de Todos que pase algo similar. Escuché que Cristina Kirchner no va a ser candidata. Falta que Alberto defina lo que quiere hacer. No son definiciones, son frases las que se escuchan", deslizó.