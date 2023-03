Selección Argentina: está en marcha el operativo 2026

El liderazgo de Messi suena también cada día más interesante. Lo demostró con su discurso pospartido ante Panamá, cuando todo era exitismo, fiesta, homenaje, y él, aun en medio de tanta euforia, recordó a los “perdedores”. A sus propios compañeros de Selección que estuvieron junto con él mismo tan cerca de la gloria en Copas pasadas y que, por no ganar, hasta fueron objeto de meme en muchos casos. Lo de Messi fue un reclamo. Y un aviso futuro. Si en los años que vienen el triunfo no se da, puede ser por mil factores, pero jamás por no haberlo darlo todo.