El robo de cables, un delito que no se detiene

Pero a ese número, hay que sumarle los centenares de metros que desconocidos cortan en las viviendas de particulares. “Ya no hago la denuncia ni llamo al personal de Edet. Es una pérdida de tiempo, contrato a un electricista y listo”, sostuvo Mario Ortiz, vecino de Villa 9 de Julio. “Pensé que al no tener gas natural no sufriría un ataque, pero el día que se llevaron los cañitos de los medidores, a mí me sacaron los cables”, agregó Lucía Heredia.