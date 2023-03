Feroz, elegante, sutil, letal

Esta ficción habla de algo real, aterrador. Habla de la parte maldita, que no sólo es el nombre de la editorial. La parte maldita no sólo es ese pasado cercano, doloroso del país. La parte maldita es ese lugar donde nacen los celos, la ira, y otros demonios peores, que tenemos todos adentro, y de la que nadie se atreve a hablar. Pero Doval sí. Y no sólo es lo que cuenta, sino es cómo lo cuenta. Sus palabras desafían como una serpiente a punto de atacar. El horror se espesa, se solidifica, sin asfixiar. Con delicadeza y astucia, Doval intercala una bocanada de humor, de ironía y dispara una sonrisa que, sin licuar lo siniestro, impulsa a continuar.