Llaman a testificar a más asesores de Trump

WASHINGTON, Estados Unidos.- Un juez estadounidense ordenó a Mark Meadows, un ex jefe de gabinete de Donald Trump, y a otros altos asesores del ex presidente que testifiquen ante un gran jurado federal que investiga el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos. El gran jurado está investigando un intento fallido de Trump y sus aliados para anular los resultados de las elecciones de 2020, una de las dos pesquisas sobre el ex presidente de las que se encarga el fiscal especial Jack Smith. El ex mandatario se enfrenta a otras pesquisas en Georgia y Nueva York.

El republicano Trump, que se presenta como candidato a la presidencia en 2024 y que dice que las investigaciones tienen motivos políticos, argumenta que un privilegio ejecutivo exime a sus antiguos asesores de testificar. La cadena ABC informó que la jueza Beryl Howell, en una orden sellada la semana pasada, rechazó la solicitud de Trump de privilegio ejecutivo para Meadows y otros asesores, incluido el ex director de Inteligencia Nacional John Ratcliffe. (Reuters)