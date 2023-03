Corrupción de menores: Jey Mammón habría sido desvinculado de Telefe

Días después de que explotara el caso de Marcelo Corazza, Benvenuto apuntó contra un conductor de Telefe. “Hace un año y medio decidí hacer mi última denuncia porque me lleva tiempo poder hablar y denunciar. Esta persona está conduciendo un programa en Telefe. Es muy conocida. A mí la Fiscalía me dijo que no iba a poder hacer nada porque la causa prescribió. Es un conductor y músico. Yo salí con él desde los 14 años hasta los 17″, aseguró al aire de A la tarde (América).