Milei confirmó que viajará otra vez a España y volvió a atacar a Pedro Sánchez: "Complejo de inferioridad"

El jefe de Estado dijo que no tiene previsto retirar al embajador argentino de Madrid, Roberto Bosch Estévez, como respuesta a la decisión adoptada esta mañana por la Cancillería española, planteó que el vínculo histórico entre los países no se va a modificar que la disputa política no tendrá impacto en el clima de negocios, sin embargo expresó nuevos agravios contra el presidente del gobierno español, a quien calificó en otro tramo de la entrevista de ser "fatalmente arrogante", "delirante", "antidemocrático" y "cobarde".