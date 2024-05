Javier Milei: "En la desesperación, se nos fue un poco la mano en el ajuste"

En el inicio de su alocución, según detalla el medio especializado Ambito.com, el Presidente criticó el modelo keynesiano y se refirió a "la naturaleza del dinero" expresando que "no hay neutralidad del dinero". En ese marco, aclaró que "si no hubiera dinero estaríamos en una economía de trueque". "La economía del trueque tiene dos problemas. Uno de ellos es el de la doble coincidencia: por ahí yo quiero comprar pan, pero un panadero no necesita contratar mis servicios de economista. Quizás compró mis servicios indirectamente, votándome para presidente", explicó.