Video: un grupo religioso destrozó una muestra de arte en el marco del 8M por considerarla "ofensiva"

La palabra de la artista cuya obra fue vandalizada

“Puede que no te guste una obra, pero intervenir con violencia es algo que cuesta imaginar en este tiempo. No puedo creer que suceda justamente en el mes de la mujer, de la lucha por la igualdad, de visibilizar las disidencias; y en una semana sensible por los 40 años del golpe de Estado y la reconstrucción de la democracia”, enfatizó Pérez.