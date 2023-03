Boxeo: Escándalo con el rival de “Maravilla” Martínez

Teherán apuntó directamente contra el ex boxeador John Molina, quien hizo de nexo para traerlo al país. Sostuvo que Molina le había exigido el pago de una deuda que mantenía con su ex manager Andy Espinoza. “Hace un año Andy me tiró a la basura y ahora viene John Molina a decirme con mucho descaro que le debo 900 dólares a Andy. Molina es una rata”, expuso.