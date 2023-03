Cartas de lectores: la argentinidad al palo

Argentina Siglo XXI es un país contradictorio en sí mismo, inexplicable desde el punto de vista de la razón, que nadie entiende qué camino tomó, toma y tomará, y cuándo se forjará una nación sin improperios. Desde sus orígenes esta “grieta” ha existido siempre. Tres personajes que fueron decisivos para lograr la independencia, San Martín, Güemes y Belgrano, luchaban contra Rivadavia, y todos esos oponentes a la libertad, la historia sigue tuvimos más presidentes que Estados Unidos de América; Kempes vinculado con el Gral. Videla; Maradona vinculado a la izquierda; Messi vinculado al macrismo, lo que nadie ve es que estos tres jugadores de fútbol fueron fantásticos en un campo de juego. ¿Cosa de locos? El Papa Bergoglio, que hace 10 años atrás era la cumbia papal, con gente en la calle; era el primer Papa Argentino, luego aparece que es K, comunista y demás calificativos con la idea de denigrar al Santo Padre. Pero lo que más me llama la atención es la época del Proceso de Reorganización Nacional o famosa Dictadura, donde hace poco el escritor ex oficial del Ejército argentino no “gorila” o algún término despectivo que usamos en nuestros “aforismos” quiso presentar un libro sobre falacias que hay en este tema, y muchos lo saben y fue censurado en plena democracia por sectores ultra del kirchnerismo. El kirchnerismo procede igual y lo mismo el chavismo, el sandinismo y demás, que hablan de democracia, derechos humanos, libertad de expresión y jamás supieron qué significa esa palabra tan denigrada como es democracia. Por qué hoy Alemania es un país tan poderoso que pudo salir adelante de la época más oscura de un hombre que prometió el paraíso y los llevó al infierno. Por qué no enseñar qué fue el Proceso con la verdad, quiénes comenzaron todo eso en el país y por qué terminó así; nuestros jóvenes merecen saber la verdad y nuestra historia también para cerrar el pasado más oscuro que tuvo nuestra República y seguir adelante. Memoria no es lo mismo que historia; son dos palabras totalmente opuestas entre sus significados, que acá unen las mismas para beneficiarse muchos. Argentina debe mirar hacia adelante para poder de una vez forjar un futuro. Dios bendiga a la Patria.