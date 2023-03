Los armados de Sánchez y la pizarra de Alfaro: JxC empieza a definir sus "acoples"

El ex interventor de la UCR, José “Lucho” Argañaraz, buscará pasar del Concejo a la Legislatura. En el esquema alfarista, su nombre aparece secundado por Leandro Parajón, del Frente Pueblo Unido; y con el radical Fernando Valdez como postulante a edil. Sin embargo, este es otro de los armados que aún no fue confirmado, y no se descarta que estos “correligionarios” finalmente participen en boletas separadas.