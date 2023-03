Boca: Amenazas desde la barra brava

En Boca se viven días complicados. El mal arranque en la Liga Profesional provocó que el puesto de Hugo Ibarra se ponga en duda y se genere una interna en la que intervienen el Consejo de Fútbol y hasta la barra brava, comandada por Rafael Di Zeo. El líder de La Doce expresó su descontento al enterarse que algunos jugadores salieron de fiesta, pese al mal momento futbolístico.

“Este equipo no levanta los pies del piso. No todos, algunos. Hay algunos que están saliendo mucho. Salen, piden mesitas escondidas, pero nosotros sabemos todo. Siempre te llama alguno y te cuenta”, avisó el barrabrava, que también amenazó a los jugadores por estas actitudes. “Ya saben cómo son las cosas en Boca. El que no lo hace, después vamos nosotros y hablamos con él, porque muchas veces parece que no entienden. Ellos tienen que saber que esto es Boca, sino les gusta tienen que decirle al presidente que se quieren ir”, advirtió.

Mientras, Hugo Ibarra -con la continuidad pendiendo de un hilo- ya tiene la mente puesta en el duelo del sábado desde las 20.10 ante Olimpo, por Copa Argentina. En ese sentido, el DT patearía el tablero y optaría por algunas modificaciones para sellar una victoria que dé tranquilidad.

Sergio Romero no anduvo bien ante Instituto y quien ocupe su lugar en Chaco será Javier García. El ex arquero de Tigre e íntimo amigo de Juan Román Riquelme volverá a la titularidad luego de estar presente en las dos finales con Racing.

Para el duelo con el conjunto de Bahía Blanca tres jugadores no estarán disponibles: Luis Advíncula, Bruno Valdez y Norberto Briasco, quienes fueron convocados por sus selecciones para disputar la fecha FIFA. De esta manera seguiría en el “11” Marcelo Weigandt e ingresaría Facundo Roncaglia por el zaguero central paraguayo. Además, Ibarra debe definir si continúan en el equipo Guillermo “Pol” Fernández y Darío Benedetto,