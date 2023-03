Cartas de lectores: colonización de América

Quisiera expresar la gratificación que produce el enorme nivel de los lectores del diario tratando un tema tan polémico y complejo como el descubrimiento y posterior colonización de América. Tratando de hacer un aporte más para comprender los hechos de la colonización deseo ponerlos en contexto analizando sintéticamente esa época. Estamos en los finales de la edad media y comienzos de la edad moderna. En Europa los límites geográficos de los países todavía no estaban definidos; la existencia misma de España recién comenzaba. El poder era repartido o disputado entre los reyes y los papas, que a veces acordaban y otras veces no; ocurrían entonces las guerras de religión con tremendas matanzas de los pueblos derrotados. La esclavitud era muy común, los derechos humanos no existían. Mientras tanto América estaba poblada por tribus de indios que no siempre convivían en paz; las luchas entre ellas eran muy frecuentes, la mayoría de las tribus eran nómades, muchas realizaban sacrificios humanos y hasta se han descripto casos de canibalismo. Era evidente que el desarrollo europeo era superior, en el continente americano ni siquiera se había inventado la rueda. En ese contexto ocurrió el genocidio de pueblos originarios que no podemos negarlo, de la misma manera que debemos aceptar el valioso aporte de España que nos dio un idioma y establecimientos educativos y sanitarios.