Piden aires acondicionados los padres del Tulio

La unión de padres del colegio Tulio García Fernández, denuncia falta de aires acondicionados en las aulas, permitir el uso short como uniforme de verano, un dispensar de agua fría y control por el aumento de las cuotas. Ayer se realizó una protesta en la puerta del colegio Tulio por la entrada de 12 de octubre, donde tuvo la participación de padres y alumnos, llevaron pancartas y se podía leer: “uniforme de verano en secundaria” y también “aumento de cuota autorizado por el ministro”. “Soy mamá de dos alumnos del colegio, nuestro reclamo puntual es el pedido de aires acondicionados, a los chicos los retiramos descompuestos. Hay una violación de la Ley 26.021, que establece que deben estar en ambientes sanos, no es un pedido ostentoso, Tucumán tiene 45° de calor. En cuanto a la cuota pedimos que se respete lo dictado por el Ministerio de Educación”, dijo Belén Picón, madre de alumnos. Otro padre, Guillermo Franco, añadió: “Los aumentos desmedidos son tremendos, los papás no podemos costear estos gastos, pagué $18.000 de una cuota, además los sueldos son cada vez más bajos y no podemos hacer magia ”.