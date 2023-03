Mercado del Norte: “la obra no puede parar por seguridad pública”, dijo Alfredo Toscano

“Esperamos hasta las 11. Le vamos a comentar a la jueza que hemos esperado y no se pudo realizar la medida, porque no vino ni el oficial de justicia ni la parte demandante”, apuntó Toscano, que aclaró que “no entendemos que iba a determinar ver el edificio en función que la licitación estaba bien o mal hecha, pero no tenemos problemas en que lo vean, porque no tenemos nada que ocultar”.