Rugby: Un mal día para el campeón

Si algo distingue al Regional del NOA entre los campeonatos del país es su apertura en el reparto de las posibilidades: al principio de cada temporada hay no menos de media docena de equipos con espalda suficiente como para cargar el pesado rótulo de candidato al título. Esto lo hace uno de los torneos más apasionantes y parejos del rugby argentino. Y si bien la edición 2023 apenas lleva disputadas dos de las 20 fechas que lo componen, estos primeros compases han mostrado una paridad como hace mucho no se veía. Y muestra de eso es que hoy el único líder es Old Lions, un equipo duro pero poco habituado a esto de ir al frente del pelotón. Claro, la cuestión será ver si puede sostenerse allí y durante cuánto tiempo.