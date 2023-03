Cartas de lectores: zafra 2023

La naturaleza no perdona. Se avecina un periodo de fuerte disminución del stock de cañas para la próxima molienda. A la ya menguada disponibilidad de materia prima del año pasado se sumará una nueva con un porcentaje de caída aún mayor. Difícil será entonces satisfacer a la vez a todos los mercados alternativos a los que tradicionalmente se destina la producción Agro Industrial. Entrará en competencia la producción para el Mercado Interno, el Bioetanol, las exportaciones a Chile, la Cuota Americana, las exportaciones de orgánica y además el stock necesario de caña semilla para renovar el cañaveral. Simplemente no alcanzará para todos. Estará en la inteligencia del conjunto saber administrar la escasez dado que lo que vaya a un destino puede ir en desmedro de los otros. Esto supone desde ya un desafío para llevar adelante políticas equilibradas y adecuadas que sean exitosas. Por añadidura si de inexorables disminuciones se habla no todo será negativo porque habrá menos cantidades pero mejores precios.